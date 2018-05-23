На Южном Урале утвердили план мероприятий по реализации положений послания президента

Правительство Челябинской области утвердило план мероприятий региона по реализации основных положений Послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, сообщили Накануне.RUв пресс-службе губернатора.

Министр экономического развития региона Сергей Смольников на заседании областного правительства сообщил о росте значений экономических показателей. Так, индекс промышленного производства увеличился на 4,6%, ввод жилых домов на 34,5%, оборот розничной торговли на 6,3%. Объем платных услуг населению на 3,9%, неналоговые и налоговые доходы в консолидированный бюджет увеличился на 14,3%. Для дальнейшего развития экономики региона будут работать конкретные меры, учтенные в Стратегии 2035.

Среди приоритетных направлений отмечено развитие экономических центров, агломераций, межмуниципального взаимодействия, диверсификация структуры экономики и расширение уникальных компетенций территорий.

Также планом предусмотрена реализация мер по улучшению экологической ситуации в Челябинске и Карабаше, расширение возможности контроля состояния атмосферного воздуха и источников его загрязнения, снижение негативного воздействия промышленных предприятий на окружающую среду.