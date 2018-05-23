Бывший сотрудник УМВД Екатеринбурга, обвиняемый в коррупции, переписал имущество на своего ребенка и скрылся

Истринский городской суд Московской области признал недействительным договор дарения имущества, который написал экс-начальник отделения по противодействию коррупции УМВД Екатеринбурга. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, бывший борец с коррупцией, который сейчас находится в розыске, хотел переписать имущество на своего несовершеннолетнего ребенка.

Напомним, что экс-начальник отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу (скрывшийся от следствия за пределами РФ и находящийся в международном розыске) совместно со старшим уполномоченным в период с февраля по апрель 2017 года вымогали через посредника взятку в размере 2 млн руб. Они хотели получить деньги от директора юридического лица за прекращение дальнейших проверок. В отношении злоумышленников были заведены уголовные дела и направлены в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

18 октября 2017 года суд наложил арест на имущество обвиняемого – бывшего начальника отделения УМВД, однако уже на следующий день он по договору дарения недвижимого имущества через свою супругу передал право собственности на жилой дом и земельный участок своему несовершеннолетнему ребенку, а потом скрылся и был объявлен в розыск.

Установлено, что в собственности экс-сотрудника полиции имеется жилой дом, площадью 243 кв.м., а также земельный участок, площадью 1 124 кв.м., расположенные в Истринском районе Московской области.

В связи с этим прокуратура направила в Истринский городской суд Московской области иск о признании недействительный договора дарения имущества. 22 мая 2018 года суд Московской области удовлетворил исковые требования в полном объеме. Такое решение позволит обеспечить исполнение приговора в части имущественных взысканий и возможной конфискации имущества.