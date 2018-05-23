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Не попавший в новый кабмин Пучков назвал "псевдоогнеборцами" голодающих в Якутии пожарных
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Владимир Пучков глава МЧС России (2017) | Фото: пресс-служба президента РФ

Бывший глава МЧС России Владимир Пучков высмеял пожарных, объявивших голодовку в поселке Кангалассы в Якутии.
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Пучков назвал спасателей "псевдоогнеборцами", а также заявил, что они просто играли на камеру.

"Вот в Якутии там.. попытались объявить голодовку. Пригласили камеры. А камеры отвернулись - он быстро начал хомячить. То, что не заработал", - говорит бывший министр. Видео его выступления, которое состоялось в конце апреля, выложено на Youtube.

Более того, Пучков добавил, что пожарные совсем не обременены работой и тушили за год всего два пожара.

"Один пожарный автомобиль за год два раза выезжал на пожар. Один автомобиль - девять водителей. Радиус прикрытия - даже 20 км возьмите, 40 км. Два пожара, за год 80! Ну и пару десятков мелких возгораний. 9 водителей на 80 км. Это что, каждый из них по 10 км в год проехал? Так тут никакой зарплаты, друзья мои, не хватит. Дурака валяют! Я бы на месте жены этого огнеборца корку хлеба бездельнику этому не давал бы", - заявил Пучков.

16 апреля сотрудники пожарной части микрорайона Кангалассы объявляли акцию протеста, сопровождающуюся отказом от еды. В общей сложности, к головке присоединились пятьдесят человек. Таким способом огнеборцы хотят отстоять права на нормальные условия труда.

С ноября 2017 года пожарные жаловались на зарплату, которая не превышает 35 тысяч рублей, и постоянное лишение премий. Здание пожарной части старое и находится в аварийном состоянии, техника постоянно ломается, снаряжения на всех не хватает.

Ранее Пучков ответил режиссеру Никите Михалкову, который раскритиковал его за пожар в "Зимней вишне". Михалков резко раскритиковал работу руководства МЧС, обвинив его в неэффективных расходах: по завышенным ценам закупается техника. Среди прочего он утверждал, что по инициативе министра сокращают сотрудников Государственного пожарного надзора и боевых подразделений пожарной охраны.

Напомним, Пучкова в обновленном кабмине на посту министра МЧС сменил ленинградец, выходец из КГБ Евгений Зиничев.

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23.05.2018 13:40 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:40 Екб


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Не попавший в новый кабмин Пучков назвал "псевдоогнеборцами" голодающих в Якутии пожарных
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