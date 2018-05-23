В Москве после ЧМ-2018 появится музей футбола

В Москве на территории спорткомплекса "Лужники" сразу после проведения чемпионата мира-2018 появится музей футбола. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"После проведения мундиаля на территории "Лужников" планируется разместить музей футбола. Часть экспонатов у нас уже подобрана", - цитирует Хуснуллина "Интерфакс".

По его словам, эта идея уже обсуждалась с руководством Российского футбольного союза.

Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать 11 городов страны: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

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