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Самый богатый депутат заксобрания Прикамья заработал в ушедшем году 331 миллион, спикер - в разы меньше
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Депутат Заксобрания Прикамья Николай Благов (2018) | Фото: Пресс-служба заксобрания Пермского края

Депутаты заксобрания Прикамья отчитались о доходах за 2017 г., передает корреспондент Накануне.RU.
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Богатейшим из депутатов стал избранный по одномандатному избирательному округу №20 Николай Благов. Он задекларировал доход в 330,5 млн руб. Из них большая часть – 316,8 млн руб. – расходы по операциям с ценными бумагами. Подлежащий налогообложению доход – 13,7 млн руб. Владеет он несколькими участками площадью от 708 до 409 тыс."квадратов", домами (от 89,7 до 454,1 кв. м), квартирой в 81,5 кв. м. Также депутат является хозяином нескольких нежилых зданий площадью от 2 до 504 "квадратов". В пользовании у Благова – земля (284 – 5 тыс. "квадратов"). В автопарке у него – по два грузовых и легковых автомобиля, прицеп и снегоход.

На втором месте расположился "единоросс" Юрий Борисовец. Он заработал в ушедшем году 270,7 млн руб. В собственности – 30 участков площадью от 312 до 5,9 тыс. "квадратов", нежилые здания и доли в них, а также жилой дом площадью 429,1 кв. м. В пользовании – две квартиры (64,1 и 133,2 "квадрата") и машино-место. В автопарке – несколько прицепов, моторные суда, снегоход и катер.

Замыкает тройку лидеров избранный по одномандатному избирательному округу №12 Виктор Баранов. Его доход за 2017 г. составил 123,5 млн руб. В собственности – четыре участка (311 – 3,6 тыс. "квадратов"), три дома (1636 – 353 кв. м), две квартиры (73,3 и 117,5 кв. м), два гаража (34 и 142,2 кв. м), два колодца, кабельная линия, машино-место и подсобное здание (33 "квадрата"). Из них по одному участку (311 кв. м) и дому (163 кв. м), а также подсобное здание расположены в Черногории. В пользовании – участок в 34 кв. м. В автопарке – "Лексус GX-970", прицеп к легковому автомобилю, моторная лодка, катер, снегоход, квадроцикл.

Депутат Заксобрания Прикамья Николай Благов(2018)|Фото: Пресс-служба заксобрания Пермского края

Николай Благов

Спикер заксобрания Валерий Сухих оказался почти в конце списка с доходом в 5,7 млн руб. Он – хозяин двух участков (969 и 1,7 тыс. кв. м), двух квартир (76,3 и 128,9 кв. м), двух машино-мест (по 12,5 "квадратов" каждое) и незавершенного объекта (417 "квадратов"). Во владении у него – гостевой дом, в автопарке – "Ауди".

Самым "бедным" из депутатов оказался "эсер" Илья Шулькин. Он заработал в 2017 г. 667 тыс. руб. В собственности у него нет ни машин, ни квартир, ни каких-либо участков. В пользовании – квартира (152,7 кв. м), нежилой дом в 336 "квадратов", бойлер (25 "квадратов"), гараж (52 кв. м), садовый участок (8,6 тыс. кв. м) и два нежилых здания (62 и 162,5 кв. м). Любопытно, что его супруга заработала в разы больше – 23,4 млн руб., и у нее гораздо больше собственности: участки, квартира, дом, гараж и даже доля в одноэтажном здании трансформаторной подстанции торгового центра.

Круглый стол в ОНФ-59 о капремонтах в 2016-17 гг., депутат краевого Заксобрания Илья Шулькин(2017)|Фото: Маргарита Трухонина

Илья Шулькин

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23.05.2018 13:57 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
15:57 Екб


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Самый богатый депутат заксобрания Прикамья заработал в ушедшем году 331 миллион, спикер - в разы меньше
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