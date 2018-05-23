Ноябрьские нефтяники выводят поддержку детского спорта на новый уровень

В Ноябрьске завершился масштабный детский турнир по мини-футболу "Двор без наркотиков". Соревнования организовал "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" в рамках программы социальных инвестиций "Родные города".

Нынешний турнир, как сообщили Накануне.RU организаторы, стал самым массовым за 12-летнюю историю его существования. В большом спортивном празднике приняли участие более 700 юных спортсменов – 66 команд, в том числе девичьи коллективы и дружины из детских садов.

Отборочный этап проходил в Ноябрьске и Муравленко, решающие матчи состоялись в ноябрьском СК "Зенит". В финальный день поддержать спортсменов пришли более 700 болельщиков. "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" организовал для них насыщенную развлекательную программу с игровыми площадками, двумя диджеями и множеством призов, в том числе от футбольного клуба "Зенит".

Тренеры команд, участвовавших в соревнованиях, отметили рост уровня подготовки юных футболистов. Во многим это обусловлено тем, что "Газпром нефть" строит много спортивных сооружений в Ноябрьске и Муравленко – ребятам есть где тренироваться и расти.

"С каждым годом турнир становится масштабнее, привлекает все больше участников. Для детей участие в нем – возможность быть замеченными: нередко юные спортсмены после соревнований получают приглашение в мини-футбольный клуб "Газпром нефть", который много лет показывает отличные результаты на общероссийском уровне. Мы будем стремиться и дальше расширять рамки турнира, популяризируя этот увлекательный и зрелищный вид спорта", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Александр Шушаков.