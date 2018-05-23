В этом году ЕГЭ в Пермском крае сдадут почти 13 тысяч выпускников

С 28 мая по 2 июля в Прикамье, как и на всей территории России, пройдет основной период экзаменационной кампании по сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ). В установленный срок подтвердить свои знания смогут ученики 11 классов и выпускники прошлых лет. Подготовку к экзаменационной кампании 2018 г. обсудили сегодня на заседании правительства Пермского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Губернатор Максим Решетников отметил, что в этом году ЕГЭ сдают свыше 13 тыс. одиннадцатиклассников, из них более 11 тыс. — выпускники текущего года. Также государственную итоговую аттестацию сдадут более 28 тыс. выпускников девятых классов.

"В целом, к экзаменам готовы – и технически, и технологически. Для того, чтобы обеспечить максимальную прозрачность и объективность, а также безопасность детей, пункты сдачи экзамена оснащаем – металлорамками, детекторами, видеонаблюдением", — подчеркнул губернатор.

Всего на территории края будет задействован 71 пункт приема ЕГЭ, в каждом пункте могут быть организованы условия для сдачи экзаменов детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Выпускники российских школ этой весной будут сдавать ЕГЭ как обязательный выпускной экзамен уже десятый год. В последние два-три года наметилась тенденция по увеличению количества выпускников, которые выбирают для сдачи ЕГЭ предметы естественных наук (физику, химию, географию) и информатику.

"Мы видим, что меры информационной безопасности, применяемые при организации ЕГЭ в последние годы, поменяли представление о честности и объективности экзаменов", - отметила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.

Так, в этом году, по поручению губернатора, абсолютно все пункты проведения экзаменов были оснащены новым оборудованием, которое позволяет печатать контрольно-измерительные материалы и сканировать экзаменационные материалы. Активны средства подавления сотовой связи, видеокамеры. На базе ПГГПУ работает Ситуационный центр онлайн-наблюдения. Кроме того, планируется присутствие более 600 общественных наблюдателей.

Как отметил директор Пермского филиала "Ростелеком" Роман Сандалов, компания уже пятый год осуществляет поддержку сдачи единого государственного экзамена в 84 субъектах страны, на каждом пункте сдачи будет присутствовать специалист "Ростелекома", а по краю будут дежурить более 50 аварийных бригад.