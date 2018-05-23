Шептий: Ройзман ушел ожидаемо

Решение главы Екатеринбурга – председателя гордумы Евгения Ройзмана о досрочной отставке было ожидаемым.

Об этом Накануне.RU заявил Виктор Шептий - лидер свердловских "единороссов" и первый вице-спикер свердловского парламента, принявшего закон об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга.

Напомним: 22 мая Ройзман подал в отставку, объявив, что не желает участвовать в процедуре приведения Устава областной столицы в соответствии с региональным законом о переходе на "советскую" систему избрания главы муниципалитета.

"Мне кажется, действия [Ройзмана] были в той или иной степени ожидаемыми, - сказал Шептий. – При этом депутаты [думы Екатеринбурга] выполняли свои прямые обязанности по приведению Устава города в соответствие с региональным законом. Для этого им отведены жесткие сроки, поэтому они все делают правильно. А тот, кто этому противодействует, поступает неправильно. Было ожидаемо, что председатель думы, который ранее анонсировал, что намерен противодействовать принятию законных изменений в Устав, уйдет с должности, пытаясь набрать политические очки. Насколько ему это удастся – жизнь покажет. Но караван идет ["собака лает"], поэтому изменения в Устав будут приняты в строгом соответствии с законом".

По словам лидера свердловских "единороссов", он имел беседу с коллегами из фракции "ЕР" в городской думе.

"Они говорят, что не видят никаких процессуальных проблем, в пятницу соберутся на заседание, примут отставку [Ройзмана]", - заключил Шептий.