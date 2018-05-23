Под Горловкой уничтожены украинские диверсанты

Военнослужащие ДНР выявили и уничтожили группу украинских диверсантов, пытавшихся проникнуть на территорию Горловки на фоне атак со стороны ВСУ 20-21 мая. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Террористы имели цель проникнуть в Горловку для расстрела мирных жителей, используя при этом знаки отличия российской общественной организации "Сорок сороков", - отметил Басурин.

Он подчеркнул, что принимавшие участие в операции военнослужащие представлены к государственным наградам.

В целом после провала операции по захвату территории ДНР в районе Горловки привел к снижению активности ВСУ.

"Украинские боевики до сих пор подсчитывают потери и зализывают раны", - сказал Басурин.

По его словам, командующий украинской операции объединенных сил Сергей Наев поручил разобраться со сложившейся ситуацией и массовыми потерями.

Как сообщало Накануне.RU, в последние дни под Горловкой ВСУ пошли на резкое обострение, что привело к большим потерям. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что поставит вопрос об этом на очередном заседании постоянного совета организации 31 мая.