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Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
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23.05.2018
политика ;
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Новости
23.05.2018 13:11 Мск (15:11 Екб)
общество | Курганская область
Глава Зауралья пообещал найти виновных в сельских пожарах и дать денег пострадавшим
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Алексей Кокорин, глава Зауралья, губернатор Курганской области (2016) | Фото:Накануне.RU

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин пообещал, что виновных в возникновении пожаров в Мишкинском и Щучанском районах, найдут - глава региона также заявил, что каждой пострадавшей семье выделят по 100 тыс. рублей на покупку предметов первой необходимости.
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"Мы приняли решение выплатить каждой семье материальную помощь по 100 тыс. рублей на приобретение вещей первой необходимости, продуктов. И второе решение - я распорядился за 5 ближайших дней подготовить всю необходимую документацию для приобретения жилья или для выделения компенсации в денежном эквиваленте тем пострадавшим, которых это устроит. Я еще раз повторяю, что все зауральцы, а в основном это жители двух сел в Мишкинском и Щучанском районах, получат существенную помощь. Но помочь нужно только тем, кто реально пострадал или полностью потерял свое собственное жилье", - отметил Алексей Кокорин.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 20 мая регион охватили сразу несколько крупных пожаров - в результате один человек погиб, уничтожено огнем 28 строений, среди которых 14 жилых домов.

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23.05.2018 13:11 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
15:11 Екб


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Глава Зауралья пообещал найти виновных в сельских пожарах и дать денег пострадавшим
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