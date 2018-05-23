Глава Зауралья пообещал найти виновных в сельских пожарах и дать денег пострадавшим

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин пообещал, что виновных в возникновении пожаров в Мишкинском и Щучанском районах, найдут - глава региона также заявил, что каждой пострадавшей семье выделят по 100 тыс. рублей на покупку предметов первой необходимости.

"Мы приняли решение выплатить каждой семье материальную помощь по 100 тыс. рублей на приобретение вещей первой необходимости, продуктов. И второе решение - я распорядился за 5 ближайших дней подготовить всю необходимую документацию для приобретения жилья или для выделения компенсации в денежном эквиваленте тем пострадавшим, которых это устроит. Я еще раз повторяю, что все зауральцы, а в основном это жители двух сел в Мишкинском и Щучанском районах, получат существенную помощь. Но помочь нужно только тем, кто реально пострадал или полностью потерял свое собственное жилье", - отметил Алексей Кокорин.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 20 мая регион охватили сразу несколько крупных пожаров - в результате один человек погиб, уничтожено огнем 28 строений, среди которых 14 жилых домов.