СМИ сообщают о задержании в Москве экс-мэра Ялты

Сразу несколько крымских изданий, а также ряд федеральных каналов сообщили о задержании в Москве бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко. Какое именно ведомство и когда провело задержание, впрочем, не сообщается, не ясен, к слову, и статус Ростенко в настоящий момент.

ТАСС скупо говорит о задержании бывшего главы со слов "неназванного источника" в правоохранительных органах, других подробностей не приводится. В соцсетях распространяется версия, что задержание Ростенко связано якобы с выведением земельных участков санатория МВД в Алупке. Сайт Следственного комитета РФ ничего не сообщает ни о задержании, ни вообще о наличии уголовного дела.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, отставка Андрея Ростенко с поста мэра Ялты (занимал с 2014 г.) последовала после вмешательства главы республики Крым Сергея Аксенова в июле прошлого года. Причиной тогда официально было названо поручение главы Крыма в связи с завершением работы, более того, отставленный Ростенко был немедленно назначен советником Аксенова в республиканском кабинете министров.

А неофициальные источники называли причиной отставки как Ростенко, так и ряда других лиц критическую массу документов, скопившуюся в правоохранительных органах по действиям чиновников. Ряд материалов действительно позже перерос в уголовные дела, а ситуация в Ялте с избранием-назначением преемника Ростенко Елены Сотниковой не стабилизировалась до сих пор (!). Заметим, что и Ростенко, и Сотникова называются креатурами главы Крыма.

В связи с возможным арестом Ростенко многие наблюдатели уже прогнозируют дальнейшие отставки во властных структурах полуострова вплоть до замены главы республики.