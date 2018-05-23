Бизнес попросил перенести ответственность за исполнение санкций США из УК в КоАП

Бизнес-сообщество предложило перенести ответственность за исполнение иностранных санкций в России из Уголовного кодекса в Административный. Такое мнение высказали участники обсуждения законопроекта на заседании совета Госдумы по законотворчеству, сообщили Накануне.RU в пресс-службе нижней палаты парламента.

"Что касается ответственности за исполнение санкций, то здесь достаточно много предложений о переводе этой ответственности из Уголовного кодекса в Кодекс об административных нарушениях и введении штрафных санкций. Нужны четкие правоприменительные практики. Важно определить закрытый перечень случаев, которые могут подпадать под такую ответственность", - сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, предлагается включить в документ оговорку, что если отказ от исполнения санкций обусловлен вредом или ущербом для РФ, то соответствующие действия не должны подпадать под наказание.

Также предлагается оставить уголовную ответственность за призывы к введению санкций.

"Под уголовную ответственность могут быть подведены публичные призывы к введению новых санкций, к углублению действующих. Здесь мы имеем общую позицию - и представителей бизнеса, и экспертного сообщества, и депутатов, - что в законе об уголовной ответственности эта норма может содержаться", - пояснил Шохин.

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов предложил устранить неопределенность, связанную с режимом исполнения санкций. "В частности, исключить из административной ответственности те действия, которые российские компании и компании, действующие на территории России, совершают в условиях, когда они просто заключают сделки с иностранными компаниями, когда стандартом является пункт о соблюдении санкций. В этом случае этот режим применяться не должен", - сказал Кузьминов.

Эксперт считает, что административная норма не должна распространяться на компании, у которых нет другого выхода, помимо соблюдения санкций.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что "есть и интересы государства", которые необходимо учитывать и "исходить из того, что, если страна защищена, значит, будет защищен и бизнес".

Он предложил обязать Правительство РФ при составлении бюджета предусматривать меры по поддержке российского бизнеса, который подпал под санкции.

"Но еще раз подчеркну, что никто не будет принимать решение, чтобы нанести вред своей экономике", - подчеркнул спикер.

Он также предложил обратить внимание на опыт ЕС и США в вопросе введения ответственности за исполнение санкций. Так, законодательство США предполагает ответственность до 20 лет тюрьмы за исполнение санкций, которые ввели другие государства, или неисполнение санкций, которые предлагают США.

"Мы рассчитываем, что обновленная редакция будет готова на следующей неделе. Будут проведены консультации с Правительством. Перед тем, как законопроект поступит во втором чтении, председатель Государственной думы намерен собрать еще раз в этом же составе совет по законотворчеству и представить уже обновленную редакцию", - добавил заместитель председателя фракции "Единая Россия" в ГД Андрей Исаев.

Он также рассказал об идее перевести подстрекательство к введению санкций против РФ в состав государственной измены.

Напомним, что принятый в первом чтении законопроект об уголовной ответственности предусматривает наказание за уклонение от делового сотрудничества с компаниями, подпавшими под санкции и за действия, которые помогают западным правительствам в составлении всевозможных санкционных списков.