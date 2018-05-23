Выезды подмосковных школьников в Москву на выпускные ограничат из-за ЧМ-2018

Министерство образования Московской области рекомендовано ограничить выезды школьников в Москву на празднование выпускных вечеров в дни чемпионата мира по футболу.
Читайте также:
Об этом сообщила замначальника управления участковых полиции по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Московской области Наталья Лободенкова.
По ее словам, для въезда экскурсионных автобусов на территорию Москвы в дни проведения чемпионата мира по футболу будет нужна особая аккредитация. Транспортные компании должны озаботиться этим заранее, передает "Интерфакс".
Напомним, ранее студенты жаловались на выселение из общежитий в преддверии ЧМ-2018. Однако Минобр опроверг информацию о том, что это будут делать принудительно.