Выезды подмосковных школьников в Москву на выпускные ограничат из-за ЧМ-2018

Министерство образования Московской области рекомендовано ограничить выезды школьников в Москву на празднование выпускных вечеров в дни чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщила замначальника управления участковых полиции по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Московской области Наталья Лободенкова.

По ее словам, для въезда экскурсионных автобусов на территорию Москвы в дни проведения чемпионата мира по футболу будет нужна особая аккредитация. Транспортные компании должны озаботиться этим заранее, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее студенты жаловались на выселение из общежитий в преддверии ЧМ-2018. Однако Минобр опроверг информацию о том, что это будут делать принудительно.