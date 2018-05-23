В краснодарский поселок, где случилось резонансное убийство многодетной матери, отправится помощник Бастрыкина

В Краснодарский край по личному поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина прибывает его старший помощник Игорь Комиссаров.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, завтра в поселке Псебай, где было совершено резонансное убийство многодетной матери, состоится встреча Комиссарова с местными жителями, ранее высказавшими обеспокоенность ходом и результатами расследования уголовного дела, криминогенной обстановкой, сложившейся в поселке, и отсутствием необходимой реакции компетентных органов на причины и условия, которые, по их мнению, способствовали совершению преступления.

"Игорь Комиссаров пообщается с людьми, чтобы услышать и донести до следствия, и при необходимости – до председателя Следственного комитета России всю ту информацию, которую граждане считают необходимым сообщить как по фактическим обстоятельствам, так и предпосылкам к совершению столь жестокого преступления. Обязательно будут выслушаны и изучены все сведения о возможной причастности подростков поселка Псебай к другим ранее совершенным на его территории преступлениям. Следствие заинтересовано в получении от граждан конкретных сведений, касающихся работы правоохранительных и контролирующих органов в этом поселке. Это необходимо для дачи должной оценки их действий (равно как и возможного бездействия) в рамках возложенных на них задач", - рассказала Светлана Петренко.

Встреча состоится завтра, 24 мая, по адресу: поселок Псебай, Красный переулок, 8, ДК "Юбилейный". Начало в 12 часов.

Ранее сообщалось, что по "горячим следам" была установлена причастность к убийству 16-летнего подростка, который был задержан. Спустя несколько дней был также установлен и задержан его 20-летний соучастник. По данным следствия, вечером 13 мая молодые люди вместе с местными жителями распивали спиртные напитки в одном из кафе в поселке Псебай. В указанном заведении также проводила свой досуг 40-летняя женщина, с которой 16-летний был ранее знаком.

"Когда последняя собралась домой, молодые люди, имея умысел, направленный на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении знакомой, предложили проводить ее. По пути следования 16-летний подросток ударил женщину по голове, после чего молодые люди совершили в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера, а затем 16-летний фигурант задушил женщину. Далее злоумышленники перенесли тело погибшей в кусты и скрылись", - говорится в материалах уголовного дела.

Сейчас оба обвиняемых находятся под стражей. Следователи СКР проводят допрос свидетелей и родственников погибшей.