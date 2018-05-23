На Южном Урале на подготовку к новому отопительному сезону направят 350 млн рублей

В Челябинской области на подготовку к новому отопительному сезону планируется направить из регионального бюджета 350 млн рублей, сообщили Накануне.RUв пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры региона.

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В области завершен отопительный сезон. По оценкам специалистов отопительный период прошел стабильно, без серьезных ЧС,

"Отдельные сбои были вызваны повреждениями инженерных сетей из-за их физического износа. Другой распространенной причиной внештатных ситуаций на водопроводных сетях стала бесснежная зима. Из-за недостатка снежного покрова в морозы грунт в некоторых районах промерз более чем на два метра", - рассказали в ведомстве.

Власти всех муниципалитетов уже начали готовиться к следующему отопительному сезону. Для этого в муниципальных образованиях пройдут противоаварийные тренировки. Также на формирование дополнительных аварийных запасов материально-технических ресурсов планируется выделить более 100 млн рублей из средств предприятий ЖКХ и местных бюджетов.

На подготовку к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на замену неэффективных котельных, в 2018 году планируется направить из областного бюджета 350 млн руб. Также подготовлен перечень неэффективных котельных на 2018 год. Из 813 котельных, отапливающих население и объекты бюджетной сферы, в него включено 52 неэффективные котельные.