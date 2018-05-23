Виталий Милонов внёс законопроект о запрете оккультизма и магии

Депутат Госдумы РФ от "Единой России" Виталий Милонов предложил законопроект, запрещающий занятия оккультизмом.

Согласно данному законопроекту, в статье 235 Уголовного кодекса, касающейся незаконного осуществления медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, может появиться понятие "незаконное занятие народной медициной", за которое предусматривается штраф в 120 тыс. руб., лишение свободы или принудительные работы на срок до трёх лет. Об этом сообщает Infox.

Напомним, недавно Виталий Милонов предложил переименовать аэропорт "Пулково" в честь Александра III и перенести туда статую монарха, находящуюся сейчас во внутреннем дворе Мраморного дворца.