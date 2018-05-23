В мэрию Нижнего Тагила нагрянули ФСБ и Росгвардия

В администрации Нижнего Тагила сотрудники ФСБ и Росгвардии проводят проверку деятельности совета ветеранов города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Речь идёт о документах, которые касаются деятельности Нижнетагильской городской общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы и пенсионеров (председатель Иван Хороший).

"На основании заявления физического лица у администрации города запрошена документация о деятельности совета ветеранов и условиях поддержки этой общественной некоммерческой организации за период с 2009 г. Все необходимые документы были подготовлены и переданы для проверки надзорным органам", - сообщил руководитель аппарата администрации города Андрей Ленда.

Отметим, что 18 мая силовики уже были в мэрии города, но в прошлый раз их интересовали документы в помещениях муниципального учреждения "Агентство рекламно-информационного содействия" ("АРИС").