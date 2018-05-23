Глава ВТБ назвал санкции США против него несправедливыми

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин назвал несправедливым решение властей США внести его в санкционный список, где он значится как чиновник правительства России. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC.

"Я записан как высокопоставленный чиновник, которым я не являюсь. Я председатель правления одного из ведущих коммерческих, международных банков", - сказал Костин, добавив, что не имеет отношения к подрыву американской демократии, хакерским атакам или действиям властей в Сирии, что указывалось в качестве причин для ввода санкций.

"Все банковское сообщество мира знает меня как банкира", - цитирует РБК главу ВТБ.

В том же интервью, отметим, он рассказал о прекращении сотрудничества ВТБ с бизнесом Олега Дерпипаски, также попавшего в санкционный список США.