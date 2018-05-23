В Челябинской области выделят 30 млн рублей на мероприятия против возникновения африканской чумы свиней

В Челябинской области 30 млн рублей в течение трех лет будет направлено на профилактику возникновения на территории региона африканской чумы свиней, сообщили Накануне.RUв пресс-службе регионального правительства.

В области был зарегистрирован только один случай АЧС в 2017 году. В процессе ликвидации заболевания и проведения карантинных мероприятий были изъяты и уничтожены 302 домашние свиньи, сумма возмещённого ущерба за счёт средств областного бюджета составила 1 млн 661 тысяча рублей.

По словам министра сельского хозяйства региона Алексея Кобылина, на свинокомплексах необходимо принять усиленные меры защиты против АЧС, так как в Челябинской области в последние годы наблюдается рост промышленного свиноводства, а общее поголовье свиней в хозяйствах всех форм собственности уже превысило один миллион голов.

Для профилактики возникновения АЧС сельскохозяйственные товаропроизводители получат субсидию на приобретение новой специальной техники и оборудования, а также дезосредств.