Астраханского ветерана Великой Отечественной признали таковым лишь спустя много лет

В Астраханской области лишь после вмешательства прокуроров восстановлены права ветерана Великой Отечественной войны Михаила Теплякова. Чиновники не хотели признавать его таковым.

Как сообщили Накануне.RU в Главной военной прокуратуре, с июля 2000 года областной военный комиссариат отказывал военному летчику Теплякову в признании его ветераном Великой Отечественной, ограничившись выдачей свидетельства о праве на социальную поддержку для лиц, не принимавших участия в боевых действиях. Вместе с тем, 9 апреля 1945 года за фактическое участие в боевых действиях Михаил Павлович был награжден медалью "За победу над Японией", а с 7 августа по 3 сентября того же года проходил военную службу в одной из воинских частей действующей армии.

По результатам прокурорского реагирования 14 мая 2018 года Михаил Тепляков был отнесен к категории ветеранов Великой Отечественной войны. Ему вручено соответствующее удостоверение.