Ректору украинского вуза объявили выговор за практику студентов в Крыму

Министерство образования и науки Украины издало приказ об объявлении выговора ректору Сумского государственного педагогического университета имени Макаренко Юрию Лянному за то, что отправил студентов на практику в Крым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Формулировка при объявлении выговора - невыполнение условий трудового контракта. К практике студентов в российском регионе добавили также результаты внеплановой проверки университета госинспекцией учебных заведений и возможные нарушения ректором антикоррупционного законодательства.

В МОН завляют, что также направили письмо в СБУ с просьбой выяснить обстоятельства организации и осуществления поездки студентов на полуостров.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, с 27 апреля по 7 мая группа студентов 1-3 курсов специальности "Туризм" Сумского государственного педуниверситета была на практике в горах Крыма. Министр образования и науки Лилия Гриневич назвала такую ситуацию "недопустимой".