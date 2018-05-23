На Среднем Урале в жилом доме произошел взрыв

В Свердловской области один из частных домов был частично разрушен из-за утечки газа из баллона. В результате взрыва пострадал подросток. Сейчас ему оказывается необходимая медпомощь, сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Свердловской области.

Следственным отделом по городу Ревда уже организовано проведение доследственной проверки по факту происшествия. Хлопок произошёл днём 23 мая. По имеющейся информации, инцидент мог произойти из-за утечки газа из газового баллона. Точные обстоятельства выясняются.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

"Пожарные в количестве восьми человек проводят разбор завалов. Всего на месте происшествия работает 24 человека, семь единиц техники (пожарные, полиция, медики, работники горгаза)", - пояснили в ГУ МЧС по Свердловской области.