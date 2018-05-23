Медведев поручил до 6 июля найти деньги на выполнение майского указа

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Министерству финансов и Минэкономразвития к 6 июля найти источники финансирования национальных проектов, предусмотренных майским указом президента. Перечень поручений по исполнению указа опубликован на сайте правительства.

Согласно поручению Медведева, до 6 июля профильные ведомства должны также подготовить предложения, как с учетом расходов на нацпроекты обеспечить сбалансированность консолидированных бюджетов российских субъектов.

Кроме того, Медведев поручил подготовить предложения по формированию единого документа стратегического и бюджетного планирования. Срок - 25 июня. К 1 сентября должны быть готовы проекты основных направлений деятельности правительства и прогноза социально-экономического развития страны до 2024 года.

Как сообщалось, премьер-министр Дмитрий Медведев уже заявил, что деньги для реализации майского указа президента должны быть найдены.

Ранее Медведев и коммунисты разошлись в оценке затрат на новые задачи указа. На встрече с фракцией КПРФ в Госдуме Медведев рассказал коммунистам, что на реализацию указа президента понадобится 8 трлн рублей, но лидер КПРФ Геннадий Зюганов его поправил и сказал, что понадобится 10 трлн рублей.