Прикамские министры раскрыли кошельки: самый богатый глава минстроя, самый бедный - здравоохранения

Члены правительства Прикамья отчитались о доходах за 2017 г. Многие из министров начали работу в краевом правительстве именно в прошлом году - после смены губернатора, причем формировалось правительство на протяжении всего года. Это отразилось на доходах чиновников: они имеют разные источники - у многих министров в декларации заработок обозначен пометкой: "с учетом иных доходов", передает корреспондент Накануне.RU.

Самым богатым стал первый заместитель председателя правительства - министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин. Его доход превышает 58 млн руб. Как уточняется в декларации, доход указан с учетом продажи недвижимого имущества. В собственности у министра одно машиноместо, при этом личного автомобиля у министра и его жены, согласно сведениям, опубликованным в декларации, нет.

Супруга Михаила Сюткина, заработала более 5 млн руб. В долевой собственности ей принадлежат две квартиры площадью 92,7 и 124,7 "квадратов". Последняя квартира также в долевой собственности у двух несовершеннолетних детей министра. У третьего ребенка в долевой собственности указаны две квартиры площадью 134,7 и 67,3 "квадратов". Также в пользовании у министра и супруги квартира 128,8 кв. м.

Вторым по доходам стал министр территориальной безопасности Андрей Ковтун. Он заработал более 8 млн руб. Ему принадлежит автомобиль Volkswagen Touareg, три земельных участка, два из них, площадью 1509 и 1842 "квадратов" в индивидуальной собственности, третий (350 кв. м.) в долевой. Также министру принадлежат гараж-бокс и квартира площадью 66 "квадратов".

Супруга Ковтуна заработала 1,2 млн руб. Она владеет автомобилем Lexus LX 470, квартирой 76,6 кв. м, жилым домом 197,9 и земельным участком площадью 1000 "квадратов".

Третье место у министра природных ресурсов Дмитрий Килейко. Его заработок с учетом иных доходов составил 7,2 млн руб. Он владеет двумя квартирами 92,2 кв. м и 72,1 кв. м, двумя земельными участками, машиноместом и автомобилем BMW.

Министр экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников задекларировал доход в сумме 5,7 млн руб. Ему принадлежат три квартиры площадью 64,1 кв. м., 102,8 кв. м., 111,1 кв. м и автомобиль BMW. Немного меньше заработал министр по управлению имуществом Николай Гончаров. Его доход в 2017 г. с учетом иных доходов составил 5,6 млн руб. Министру принадлежит Toyota Rav4. В пользовании у министра квартира 65,9 "квадратов", принадлежащая его супруге.

Министр спорта Пермского края Олег Глызин заработал 5,5 млн руб. Ему принадлежат две квартиры 71,4 и 55,9 кв. м., а также земельный участок 7045 кв. м. Автопарк министра состоит из: автомобиля ГАЗ и Mercedes -Benz. Также в собственности у министра снегоболотоход. Супруге Глызина принадлежат три гаража-бокса, в долевой собственности квартира и земельный участок, а также автомобиль Toyota Rav4.

Доходы вице-премьера Татьяны Абдуллиной составили почти 5,5 млн руб. Ей принадлежат пять земельных участков, самый маленький - 100 "квадратов", самый большой - 1055, жилое строение, квартира 56,3 кв. м и "иное недвижимое имущество". Вице-премьеру принадлежит автомобиль Lexus. Супруг Абдуллиной владеет двумя квартирами: 64,6 и 38,4 кв. м.

Министр образования Раиса Кассина заработала в 2017 г. 5,2 млн руб. Ей принадлежит квартира площадью 81,3 кв. м. и автомобиль Audi, супруг владеет автомобилем Mercedes-Benz, жилым домом и земельным участком. Доход вице-премьера и министра промышленности Алексея Чибисова составил 5,1 млн руб. Ему принадлежит земельный участок 1934 кв. м, жилой дом 390,3 кв. м, автомобиль Toyota Venza и автоприцеп. Супруге Чибисова, заработавшей 2,8 млн руб. принадлежит гараж-бокс, три квартиры, два земельных участка, один из них в долевой собственности и садовый дом в долевой собственности, а также автомобиль Toyota Highlander и автоприцеп. Доход главы министерства финансов Пермского края Елены Чугариной в 2017 г. также составил 5,1 млн руб. Ей принадлежит автомобиль Toyota Camry и две квартиры, одна в индивидуальной (109,2 кв. м), а вторая в доле с супругом (49,2), который также является владельцем квартиры 57,4 "квадрата", двух гаражей и земельного участка в долевой собственности.

Остальные члены правительства заработали меньше 5 млн руб. Доходы заместителя председателя правительства Ольги Антипиной составили 4,9 млн руб. Вице-премьер и руководитель аппарата Елена Лопаева отчиталась о доходах в 4,8 млн руб., вице-премьер и и министр территориального развития Роман Кокшаров - 4,2 млн руб., вице-премьер Ирина Ивенских - 3,9 млн руб., министр транспорта Николай Уханов - 3,9 млн руб., и.о. заместителя председателя правительства - руководителя РСТ Антон Удальев - 3,3 млн руб., также как и министр соцразвития Павел Фокин, глава Коми-Пермяцкого округа, министр Виктор Рычков - 3 млн руб.

Самыми "бедными" министрами Пермского края оказались: Лев Гершанок. Он заработал всего 2,7 млн руб., министр сельского хозяйства Александр Козюков - 2,3 млн руб., министр здравоохранения Дмитрий Матвеев с доходом в 2,1 млн руб.

Напомним, губернатор Пермского края Максим Решетников в 2017 г. заработал почти 8,5 млн руб. Его доходы возросли после переезда из Москвы в Пермь.