Прикамские министры раскрыли кошельки: самый богатый глава минстроя, самый бедный - здравоохранения

в этот день
23.05.18
16:13
В Екб.18:13
За кокаин Локтя платили политические конкуренты?
Отставка Ройзмана может использоваться для влияния на губернатора
Умерла жительница Апатитов, пожаловавшаяся Путину на проблемы в здравоохранении
Главное
Бизнес попросил перенести ответственность за исполнение санкций США из УК в КоАП

Тема дня
Рублем, а не "уголовкой": у властей никак не получается наказать хоть кого-то за санкции США Госдума обсуждает наказания за исполнение санкций США, и в это время даже сам глава ВТБ Костин отрапортовал, что возглавляемое им кредитное учреждение прекратило финансирование компаний Олега Дерипаски. Вдобавок банкир пожаловался на несправедливость введенных США санкций лично против него.
23.05.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 17


Константин Семин — о протестах госслужащих во Франции и о "бюджетной экономике" в России
23.05.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Госдума отказалась делить нефтегазовые доходы с населением
Порошенко назвал "Северный поток-2" трагической исторической ошибкой для Европы
В центре Челябинска водитель БМВ устроил крупное ДТП, есть погибший
Электрички, пирожки… Собянин спрятался от жительницы Сергиева Посада
"Не к этому министру должны быть претензии". Депутат Госдумы с сожалением воспринял отставку главы МЧС Владимира Пучкова
Глава Кузбасса рассказал о причинах роста цен на бензин в регионе
Путин прокомментировал выздоровление Скрипаля
Грудинину придется возвращать в "Совхоз" землю на миллиард рублей. Апелляция отклонила его жалобу
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 1189

Прикамские министры раскрыли кошельки: самый богатый глава минстроя, самый бедный - здравоохранения
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

богачи деньги монеты богатые рейтинг forbes bloomberg (2016) | Фото: facebook.com

Члены правительства Прикамья отчитались о доходах за 2017 г. Многие из министров начали работу в краевом правительстве именно в прошлом году - после смены губернатора, причем формировалось правительство на протяжении всего года. Это отразилось на доходах чиновников: они имеют разные источники - у многих министров в декларации заработок обозначен пометкой: "с учетом иных доходов", передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Самым богатым стал первый заместитель председателя правительства - министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин. Его доход превышает 58 млн руб. Как уточняется в декларации, доход указан с учетом продажи недвижимого имущества. В собственности у министра одно машиноместо, при этом личного автомобиля у министра и его жены, согласно сведениям, опубликованным в декларации, нет.

Михаил Сюткин, министр строительства и архитектуры Пермского края(2017)|Фото: zwezda.perm.ru

Супруга Михаила Сюткина, заработала более 5 млн руб. В долевой собственности ей принадлежат две квартиры площадью 92,7 и 124,7 "квадратов". Последняя квартира также в долевой собственности у двух несовершеннолетних детей министра. У третьего ребенка в долевой собственности указаны две квартиры площадью 134,7 и 67,3 "квадратов". Также в пользовании у министра и супруги квартира 128,8 кв. м.

Вторым по доходам стал министр территориальной безопасности Андрей Ковтун. Он заработал более 8 млн руб. Ему принадлежит автомобиль Volkswagen Touareg, три земельных участка, два из них, площадью 1509 и 1842 "квадратов" в индивидуальной собственности, третий (350 кв. м.) в долевой. Также министру принадлежат гараж-бокс и квартира площадью 66 "квадратов".

Супруга Ковтуна заработала 1,2 млн руб. Она владеет автомобилем Lexus LX 470, квартирой 76,6 кв. м, жилым домом 197,9 и земельным участком площадью 1000 "квадратов".

Третье место у министра природных ресурсов Дмитрий Килейко. Его заработок с учетом иных доходов составил 7,2 млн руб. Он владеет двумя квартирами 92,2 кв. м и 72,1 кв. м, двумя земельными участками, машиноместом и автомобилем BMW.

Министр экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников задекларировал доход в сумме 5,7 млн руб. Ему принадлежат три квартиры площадью 64,1 кв. м., 102,8 кв. м., 111,1 кв. м и автомобиль BMW. Немного меньше заработал министр по управлению имуществом Николай Гончаров. Его доход в 2017 г. с учетом иных доходов составил 5,6 млн руб. Министру принадлежит Toyota Rav4. В пользовании у министра квартира 65,9 "квадратов", принадлежащая его супруге.

Министр физкультуры, спорта и туризма Пермского края Олег Глызин(2017)|Фото: rbk.ru

Министр спорта Пермского края Олег Глызин заработал 5,5 млн руб. Ему принадлежат две квартиры 71,4 и 55,9 кв. м., а также земельный участок 7045 кв. м. Автопарк министра состоит из: автомобиля ГАЗ и Mercedes -Benz. Также в собственности у министра снегоболотоход. Супруге Глызина принадлежат три гаража-бокса, в долевой собственности квартира и земельный участок, а также автомобиль Toyota Rav4.

Доходы вице-премьера Татьяны Абдуллиной составили почти 5,5 млн руб. Ей принадлежат пять земельных участков, самый маленький - 100 "квадратов", самый большой - 1055, жилое строение, квартира 56,3 кв. м и "иное недвижимое имущество". Вице-премьеру принадлежит автомобиль Lexus. Супруг Абдуллиной владеет двумя квартирами: 64,6 и 38,4 кв. м.

Министр образования Раиса Кассина заработала в 2017 г. 5,2 млн руб. Ей принадлежит квартира площадью 81,3 кв. м. и автомобиль Audi, супруг владеет автомобилем Mercedes-Benz, жилым домом и земельным участком. Доход вице-премьера и министра промышленности Алексея Чибисова составил 5,1 млн руб. Ему принадлежит земельный участок 1934 кв. м, жилой дом 390,3 кв. м, автомобиль Toyota Venza и автоприцеп. Супруге Чибисова, заработавшей 2,8 млн руб. принадлежит гараж-бокс, три квартиры, два земельных участка, один из них в долевой собственности и садовый дом в долевой собственности, а также автомобиль Toyota Highlander и автоприцеп. Доход главы министерства финансов Пермского края Елены Чугариной в 2017 г. также составил 5,1 млн руб. Ей принадлежит автомобиль Toyota Camry и две квартиры, одна в индивидуальной (109,2 кв. м), а вторая в доле с супругом (49,2), который также является владельцем квартиры 57,4 "квадрата", двух гаражей и земельного участка в долевой собственности.

Алексей Чибисов(2016)|Фото:http://v-kurse.ru/

Остальные члены правительства заработали меньше 5 млн руб. Доходы заместителя председателя правительства Ольги Антипиной составили 4,9 млн руб. Вице-премьер и руководитель аппарата Елена Лопаева отчиталась о доходах в 4,8 млн руб., вице-премьер и и министр территориального развития Роман Кокшаров - 4,2 млн руб., вице-премьер Ирина Ивенских - 3,9 млн руб., министр транспорта Николай Уханов - 3,9 млн руб., и.о. заместителя председателя правительства - руководителя РСТ Антон Удальев - 3,3 млн руб., также как и министр соцразвития Павел Фокин, глава Коми-Пермяцкого округа, министр Виктор Рычков - 3 млн руб.

Самыми "бедными" министрами Пермского края оказались: Лев Гершанок. Он заработал всего 2,7 млн руб., министр сельского хозяйства Александр Козюков - 2,3 млн руб., министр здравоохранения Дмитрий Матвеев с доходом в 2,1 млн руб.

Напомним, губернатор Пермского края Максим Решетников в 2017 г. заработал почти 8,5 млн руб. Его доходы возросли после переезда из Москвы в Пермь.

Другие новости по темам: сведения о доходах, правительство Пермского края, отчет о доходах 2017
23.05.2018 14:54 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
16:54 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Прикамские министры раскрыли кошельки: самый богатый глава минстроя, самый бедный - здравоохранения
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+