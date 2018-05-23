Шептий подтвердил, что руководство "ЕР" закрыло глаза на "список Тунгусова"

Руководство "ЕР" не обнаружило значительных нарушений при проведении праймериз по отбору кандидатов на выборы в гордуму Екатеринбурга. Это еще раз подтвердил сегодня в ходе общения со СМИ секретарь свердловского регионального отделения партии Виктор Шептий, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что в Екатеринбурге "единороссы" выступили с протестом против чиновников мэрии и первого вице-губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова. Тогда руководители местных отделений и участники предварительного голосования "Единой России" потребовали роспуска оргкомитета по организации праймериз в Екатеринбурга, сообщив о многочисленных попытках чиновников повлиять на итоги предварительного партийного голосования, чтобы поставить на ключевые посты в думе "ручных" депутатов из так называемого "списка Тунгусова". В результате региональный исполком партии посетил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, который не выявил серьезных нарушений в работе оргкомитета.

"Турчак сказал, что он лично попросил наших коллег из центрального исполкома разобраться в ситуации, в рамках плановой работы еще раз внимательно посмотреть, как идет работа оргкомитета по предварительному голосованию [который возглавляет Шептий], насколько точно соблюдается регламент, как формируются счетные комиссии [СК], - пояснил секретарь местного отделения. - Подтверждено, что состав всех 111 комиссий в Екатеринбурге сформирован в строгом соответствии с регламентом".

По словам Шептия, списки членов СК, как и участников праймериз, сформированы окончательно и изменения в них вноситься не будут.

"Партия не обслуживает чьи-либо интересы, идем строго по регламенту, как показал опыт - это самый правильный подход, - констатировал Шептий. - Претензий к нам на сегодняшнем этапе нет, но у центральных органов партии остается право вмешаться на любом этапе, если они почувствуют, что что-то идет не так".

Что касается реакции Турчака на письмо, составленное "единороссами" (депутатами гордумы Екатеринбурга Анатолием Шараповым и заксобрания Игорем Володиным в адрес центрального руководства "ЕР" с жалобами на региональное партотделение), то, как сказал Шептий, "мы их поведение и позицию зафиксировали, а оценим чуть позже".