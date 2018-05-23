12 преступных эпизодов. В Зауралье будут судить "оборотней в погонах"

В Макушино будут судить трех бывших сотрудников полиции - их обвиняют в совершении 12 эпизодов преступной деятельности.

В 2015-2016 годах трое оперативников с целью искусственного повышения личных показателей оперативно-служебной деятельности склоняли подставное лицо, находящееся под стражей по другому уголовному делу, к оговору себя в совершении ряда преступлений, связанных с хищением скота, иного имущества односельчан, которые длительное время оставались нераскрытыми, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Полицейским удалось уговорить его же признаться в совершении незаконного приобретения и хранения трёх 5,6-мм длинных винтовочных патронов кольцевого воспламенения, которые один из обвиняемых сам незаконно прибрел, хранил и переносил.

В 2015 году обвиняемые за деньги привлекли еще одно подставное лицо и организовали совершение уголовно наказуемого деяния, предусмотренного ст. 228 УК РФ, дав ему указание нарвать дикорастущие растения конопли. Они же формально выявили и пресекли "данное преступление".

С целью правдоподобности версий предполагаемых обвиняемых они совместно придумывали обстоятельства, при которых преступления якобы были совершены, а также определили лиц, которые якобы обладают информацией о их причастности.

Противозаконная деятельность оперативных сотрудников была выявлена отделом собственной безопасности УМВД России по Курганской области.

По результатам служебной проверки, проведенной УМВД России по Курганской области, за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудники органов внутренних дел были уволены.