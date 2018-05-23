В Уфе после пластической операции в частной клинике скончалась 33-летняя женщина

Следователи выясняют причины и обстоятельства гибели жительницы Уфы, которая скончалась спустя несколько дней после проведенной в частной клинике пластической операции.

Как сообщили Накануне.RUв региональном управлении СК РФ, возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека".

По данным следствия, инцидент произошел в середине февраля текущего года. В одной из частных клиник города 33-летней женщине была проведена пластическая операция. После выписки из больницы самочувствие женщины ухудшилось, и спустя несколько дней она скончалась у себя дома.

Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе, явилась ли пластическая операция причиной гибели женщины. Необходимая документация из клиники изъята, допрошены руководство и медицинский персонал.

Решается вопрос о назначении комиссионной судебно-медицинской экспертизы.

В апреле в Магнитогорске были осуждены специалисты центра пластической хирургии за смерть пациентки.