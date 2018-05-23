США сократят закупки металлов в Европе на 10%

Руководство США убеждает Евросоюз сократить экспорт стали и алюминия на 10% по сравнению с показателями 2017 г. ТАСС сообщает, что для этого Белый Дом предложил Брюсселю сразу два механизма тарифных квот. Эту информацию подтвердил министр предпринимательства и технологий Польши Ядвига Эмилевич. Евросоюз не намерен мириться с такой мерой, считая её незаконной.

Напомним, Вашингтон объявил о введении запретительных пошлин на импорт стали и алюминия, но временно приостановил их действие для некоторых стран, в том числе и европейских. Действие моратория заканчивается уже 1 июня. Таким образом, европейские экспортёры столкнутся не только с необходимостью сокращения поставок, но и с удорожанием своей продукции на американском рынке.