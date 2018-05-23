На Ямале подрядчик "увел" из бюджета полмиллиона во время капремонта пяти домов

На Ямале прокуратура нашла нарушения в работе компании "Северный Альбион", заключившей контракт на капитальный ремонт пяти жилых домов в поселке Харампур.

Руководитель организации по итогам контракта включил в акт выполненных работ налог на добавленную стоимость. В итоге в рамках оплаты работы "Северный Альбион" получила НДС в сумме 478 тыс. руб., который она никогда не платила, а директор обманом получил эти деньги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Проводится расследование.