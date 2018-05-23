Новый международный аэропорт в Саратовской области будет носить имя "Гагарин"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении новому международному аэропорту в Саратовской области наименования "Гагарин". Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующий документ опубликован на сайте Правительства РФ.

"Подписанным распоряжением новому аэропорту присвоено наименование "Гагарин" в честь летчика-космонавта Юрия Гагарина, многие факты биографии которого связаны с Саратовом и Саратовской областью", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Уточняется также, что с инициативой присвоить аэропорту данное имя выступило правительство Саратовской области, и эту идею поддержало большинство местных жителей.

Как сообщало Накануне.RU, недавно были опубликованы уникальные архивные материалы об офицерской службе Юрия Гагарина.