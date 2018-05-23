Порошенко подписал указ о частичном выходе Украины из СНГ

Украинский президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств". Документ обнародован на сайте Порошенко.

В то же время само решение СНБО, введенное в действие данным указом, не обнародовано, так как имеет гриф "для служебного пользования". Контроль за выполнением этого решения Порошенко возложил на секретаря СНБО Александра Турчинова. Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Порошенко заявил, что Киев проведет ревизию всех международных договоров, заключенных в рамках СНГ, и выйдет из тех, которые не выгодны.

При этом украинские дипломаты будут получать приглашения от СНГ на заседания и другие мероприятия Содружества до тех пор, пока выход Украины из организации не будет оформлен официально, заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Мы, безусловно, будем это делать, поскольку Украина в настоящее время находится в составе Содружества Независимых Государств. Мы много раз слышали подобные заявления о выходе страны из СНГ. Тем не менее официальных документов по этому поводу из Киева в исполком СНГ не поступало", - подчеркнул он.

Польское издание Rzeczpospolita более категорично. Оно считает, что Украина выйдет из СНГ "напоказ", но будет соблюдать все выгодные для себя договоры.

Напомним, о начале процедуры выхода Украины из СНГ Порошенко заявил 12 апреля.