Подследственный Михаил Астахов стал самым богатым среди управляющих округами

Управляющий Южным округом, бывший глава Каменска-Уральского Михаил Астахов отчитался о своих доходах и имуществе за 2017 г., документ опубликован на официальном сайте администрации управленческого округа Свердловской области, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Астахова недавно заключили под домашний арест на два месяца. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По декларациям о доходах и имуществе за 2017 г., он стал самым богатым среди управляющих округами.

За 2017 г. чиновник заработал 3,6 млн руб. В собственности у него - три земельных участка, два жилых дома и гараж. Имеется и автомобиль марки Mitsubishi. Супруга заработала 150 тыс.руб., а в собственности имеет квартиру площадью 83,5 кв.м.

Например, управляющий Западным округом Виталий Вольф получил более 2 млн руб., а всю недвижимость оформил на супругу. Евгений Каюмов, который возглавляет Горнозаводской округ, отчитался в декларации о 1,9 млн руб. Напомним, что его сын осуждён за сбыт наркотических средств.

Управляющие округами входят в состав правительства Свердловской области.