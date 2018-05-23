Доходы Максима Решетникова возросли после переезда в Пермь

Губернатор Пермского края Максим Решетников отчитался о доходах за 2017 г., передает корреспондент Накануне.RU.

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Отметим, что это первый отчет Решетникова на должности губернатора Прикамья. Согласно опубликованной в декларации о доходах информации, переезд из Москвы положительно сказался на благосостоянии семьи главы Прикамья: доходы губернатора и его супруги увеличились.

В 2016 г., являясь членом правительства Москвы - руководителем департамента экономической политики и развития, Максим Решетников заработал 5,69 млн руб. В 2017 г. его заработок составил 8,45 млн руб. При этом в декларации отмечается, что эта сумма сложилась с учетом доходов, полученных за период службы в правительстве Москвы и с учетом оплаты за совмещение должностей губернатора Пермского края и председателя правительства Пермского края. Губернатору по-прежнему принадлежит легковой автомобиль Kia Cerato.

Вместе с супругой, которая в этом году, с учетом иных доходов, заработала 927,31 тыс. руб., Максим Решетников владеет квартирой площадью 258,4 кв. м. Также его супруге принадлежат два машиноместа.

Ранее Максим Решетников сообщал о купленной в ипотеку квартире в Перми. Однако ее в декларации нет, поскольку губернатор сделал приобретение лишь в этом году.