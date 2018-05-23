Дебошира, который в поезде выпивал и матерился, приговорили к обязательным работам

Дебошира, который скандалил с пассажирами и полицейским в поезде, приговорили к 280 часам обязательных работ.

Все бы ничего, но помимо мата мужчина еще выпивал спиртное и употреблял наркотики - 33-летний хулиган 12 августа прошлого года ехал поездом "Адлер - Нижневартовск".

"В вагоне он на протяжении двух часов публично распивал спиртные напитки, громко выражался грубой нецензурной бранью, в том числе в присутствии малолетнего, вел себя нагло, вызывающе, на замечания пассажиров поезда и сотрудников "РЖД" не реагировал, тем самым грубо нарушал общественный порядок в поезде, а после прибытия сотрудника транспортной полиции, направленного для пресечения противоправного поведения гражданина, публично оскорбил его грубой нецензурной бранью в присутствии гражданских лиц", - сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

Мужчину сняли с поезда в Магнитогорске.