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Новости
23.05.2018 11:21 Мск (13:21 Екб)
политика | В России | За рубежом
МИД: США не хотят реагировать на скандал с французским заводом в Сирии, платившим ИГ
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МИД РФ, Министерство иностранных дел (2014) | Фото:Накануне.RU

Россия предложила США подумать над объяснением скандала вокруг цементного завода французской компании Lafarge в Сирии, который заподозрили в финансировании террористической организации ИГ (запрещена в РФ). США пока реагировать на этот случай не намерены.
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Об этом заявил замдиректора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД Дмитрий Феоктистов по итогам очередного раунда российско-американских консультаций по вопросу противодействия финансированию терроризма.

По его словам, одним из вариантов в сложившейся ситуации может быть принятие заявления в международной группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ), пленарное заседание которой состоится в июне в Париже, передает ТАСС.

Он подчеркнул при этом, что Россия не спешит предъявлять обвинения, и обратил внимание на проводимое во Франции расследование действий Lafarge, сотрудники которой могли выплатить членам ИГ и "Джебхат ан-Нусры" до 15 млн евро.

армия ИГИЛ(2016)|Фото:free-news.su/

Отмечается, что американцы осторожно отреагировали на предложение российской стороны, отметив, что до завершения расследования ФАТФ и ООН не следует реагировать на эту историю.

Москва же считает, что тема требует "публичной подсветки", и Россия планирует обсуждать ее с "французскими и другими коллегами".

Завод, о котором идет речь, прекратил деятельность в Сирии в сентябре 2014 года. О махинациях Lafarge стало известно в 2016 году после расследования газеты "Монд", пишет "Взгляд".

Lafarge в 2007 году приобрела цементный завод в 150 километрах к северо-востоку от Алеппо, а с 2011 года развернула там выпуск продукции. Позже компания вступила в контакт с боевиками ИГ, которые стали взимать с него "налог" за нахождение на подконтрольной им территории.

В 2017 году во Франции с подачи министерства экономики началось расследование ситуации вокруг Lafarge. Руководство компании признало, что их завод в Сирии платил третьим лицам, чтобы договориться с вооруженными группировками. Однако утверждалось, что компания пошла на такие меры в целях обеспечения безопасности сотрудников завода.

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23.05.2018 11:21 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:21 Екб


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МИД: США не хотят реагировать на скандал с французским заводом в Сирии, платившим ИГ
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