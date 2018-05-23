В Челябинской области снижается смертность от СПИДа

В Челябинской области отмечается высокий процент охвата обследованием населения на ВИЧ-инфекцию и снижение смертности от СПИДа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

Охват обследованием на ВИЧ в регионе в 2017 году составил 29,7%.

За первый квартал 2018 года снизился показатель смертности от прогрессирования ВИЧ-инфекции на 13% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

"При увеличении числа ВИЧ-инфицированных пациентов ежегодно увеличивается охват их антиретровирусной терапией, а это залог прекращения распространения заболевания. Во время перехода на централизацию закупок правительство Челябинской области выделило дополнительное финансирование, что позволило обеспечить беспрерывное лечение пациентов", – рассказал министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин.