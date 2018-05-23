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В Екатеринбурге на выходные закроют парковку на Площади 1905 года
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екатеринбург площадь 1905 года (2004) | Фото: Накануне.ru

В предстоящие выходные в Екатеринбурге будет закрыта парковка на Площади 1905 года в связи с проведением весенней ярмарки.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, водителям запретят парковаться на площади с 19.00 пятницы, 25 мая, до 18.00 воскресенья, 27 мая.

"Организаторы мероприятия обещают наличие парковочных мест для граждан, приезжающих в центр на автомобилях, на примыкающих к Площади 1905 года улицах Урицкого и Володарского. Также автомобилисты смогут воспользоваться бесплатным подземным паркингом расположенного по соседству крупного торгового центра", - сообщает мэрия города.

В рамках организуемой ярмарки свою продукцию горожанам и гостям уральской столицы предложат сельхозпредприятия и фермерские хозяйства со всего Уральского региона.

Отметим, что торговые ряды разместятся на стоянке - они будут открыты в субботу и воскресенье, 26 и 27 мая с 9.00 и до 16.30.

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23.05.2018 11:23 Мск | Екатеринбург | Александра Рогалина
13:23 Екб


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В Екатеринбурге на выходные закроют парковку на Площади 1905 года
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