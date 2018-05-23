В Тюмени футбольные ворота, упавшие на 13-летнего школьника, таинственно исчезли после начала проверки СКР

Сразу после начала проверки по факту падения футбольных ворот на тюменского школьника они исчезли со двора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

"Футбольные ворота исчезли со двора после того, как упали на 13-летнего мальчика. Следователи в Тюмени выясняют, кто дал указание срочно увезти ворота", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, ворота упали на подростка 22 мая. По некоторым данным, на этой же спортплощадке год назад пострадал пятилетний ребенок.

Так сейчас выглядит двор, где произошел инцидент