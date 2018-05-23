Смолов о полученной на тренировке травме: "Все обошлось"

Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов рассказал о сроках восстановления после полученной им травмы‍, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, накануне форвард получил повреждение на тренировке. Он не смог закончить занятие и ушел с поля. Сообщалось, что игроку предстоит обследование, которое определит серьезность повреждения.

"Все обошлось, рассчитываю в ближайшие 2-3 дня приступить к тренировкам", - написал Смолов в своем Твиттере.

Как сообщало Накануне.RU, ранее тяжелую травму получил другой нападающий сборной России - Александр Кокорин. Игрок пропустит чемпионат мира по футболу-2018.