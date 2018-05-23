ВТБ прекратил все операции с компаниями Дерипаски из-за санкций США

ВТБ перестал кредитовать подконтрольные Олегу Дерипаске компании после того, как те попали в санкционный список США. Как передаёт ТАСС, ВТБ более не проводит с ним никаких операций, однако надеется вернуть свои средства, вложенные в "Русал".

В то же время руководитель банка Андрей Костин отметил, что кредиты попавшим под санкции компаниям составляют менее 2% активов ВТБ. В настоящий момент в ВТБ ожидают возможной отмены санкций против "Русала".

Сам Андрей Костин также попал под американские санкции, однако до сих пор не испытывал в этой связи "каких-то конкретных проблем".

Олег Дерипаска, по данным СМИ, из-за санкций лишился возможности пользоваться тремя самолётами, взятыми в аренду, и вернул их.