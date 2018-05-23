Сенаторы предлагают отложить новые требования к долевому строительству

В Госдуму сегодня внесут законопроект, предлагающий на полгода перенести срок вступления в силу новых требований к застройщикам, привлекающим средства дольщиков.

Как считают сенаторы Андрей Кутепов, Сергей Рябухин и Олег Мельниченко, строительная отрасль не готова к изменениям, а вступление их в силу может, напротив, ухудшить положение дольщиков.

"С ростом ограничений, накладываемых на застройщиков, на рынке стали возобновляться схемы привлечения средств граждан в форме ЖСК и ЖНК, которые никаких гарантий дольщику не обеспечивают", - заявил РИА Новости Кутепов.

По его словам, с вступлением в силу изменений в федеральном законодательстве появятся противоречия, которые "вызовут обратный эффект и ухудшат положение дольщиков".

Так, банковская система не располагает достаточными механизмами для обеспечения строительной отрасли финансовыми ресурсами, приемлемыми для застройщиков, и механизмами администрирования движения денежных средств через банки, чтобы обеспечить сохранение баланса интересов всех участников строительного рынка жилья. Также, считают разработчики законопроекта, не настроены рабочие механизмы страхования рисков дольщиков и застройщиков.

Поправки к закону вступят в силу с 1 июля 2018 года, они устанавливают ряд дополнительных требований к компаниям, привлекающим средства дольщиков. Например, теперь под каждый проект необходимо будет создавать отдельное юрлицо, деньги дольщиков должны идти непосредственно на стройку, а не на прочие расходы компании. Кроме того, у застройщика должно быть собственных средств в размере не менее чем 10% от стоимости строительства дома.

Новые правила строительного рынка должны были применяться к застройщикам, если разрешение на строительство получено после 1 июля 2018 года. Законопроект, разработанный сенаторами, предлагает перенести применение новых изменений и распространить их на застройщиков, разрешение на строительство у которых будет получено после 1 января 2019 года.