Шквалистый ветер оставил без света 12 тысяч жителей Прикамья

Шквалистый ветер, порывы которого достигали 37 м/с, оставил без электроснабжения порядка 12 тыс. жителей Пермского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Пермэнерго".

Основной удар стихии пришелся по Березникам, а также Березовскому, Кишертскому, Чусовскому, Лысьвенскому районам. За минувшие сутки было зарегистрировано 34 повреждения сети. Основными причинами повреждений в электросетевом комплексе стали обрывы и схлест проводов, падение на линии электропередачи деревьев из-за границ охранных зон.

В "Пермэнерго" был введен режим повышенной готовности, организовано взаимодействие с органами региональной и муниципальной власти, подразделениями МЧС, службами ЕДДС. Оперативно-выездные бригады по первому сигналу выезжали и в кратчайшие сроки устраняли нарушения. Всего в восстановительных работах было задействовано более 40 бригад в составе порядка 100 человек, 45 единиц техники.

В ночь на 23 мая после завершения аварийно-восстановительных работ режим повышенной готовности был отменен. Сейчас в дома вернулось электричество.

Отметим, что в нескольких районах Березников также возникли перебои с водоснабжением. Работы по восстановлению водоснабжения ведутся, и в социальных сетях жители города сообщают, что вода появилась еще не во всех домах.