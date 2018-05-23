В Волгограде задержали похитителей тонны красной икры

Полицейские задержали подозреваемых в краже продукции, в том числе красной икры, из складского помещения в Дзержинском районе Волгограда.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МВД, рано утром 5 мая в полицию обратился директор коммерческой фирмы по производству продуктов питания и рассказал, что ночью неизвестные проникли к нему на склад, откуда похитили: более 7 тысяч банок с красной икрой общим объемом около 1 тонны; 50 кг колбасной и 100 кг сырной продукции. Ущерб, причиненный коммерсанту, составил более 3 млн руб.

Оперативники выяснили, что территория была огорожена забором и охранялась сторожем, однако склад, откуда были похищены продукты, находился вне зон видимости камер видеонаблюдения. Вскоре сыщикам удалось установить подозреваемых, накануне двое из них были задержаны: ими оказались неработающие жители Волгограда. Они не стали отпираться и сознались в содеянном, а в ходе обысков у них дома похищенный товар был обнаружен.

"После совершения кражи незначительную часть продукции подозреваемые оставили себе, а большую - реализовали среди своих знакомых по торговым точкам на территории Волгограда, Быковского и Камышинского районов", - отметили в МВД.

В настоящее время двое подозреваемых находятся в изоляторе временного содержания, решается вопрос о заключении их под стражу. Личность третьего также установлена, он объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.