После столкновения моторной лодки с баржей на реке Лене пропали два человека

На реке Лене в Иркутской области моторная лодка "Казанка" с тремя пьяными пассажирами столкнулась с баржей, сообщает Следственный комитет в телеграм-канале.
Читайте также:
На Аргазинском водохранилище не найдено тело пятого рыбака из перевернувшейся лодки. Поиски продолжатся при установлении безопасного льда
Уточняется, что одному мужчине удалось выплыть. Поиски двоих продолжаются.
Следователи проводят проверку.
Ранее в мае на Чукотке утонули двое морских охотников, которые направлялись на промысел в непогоду. Предположительно, из-за плохой видимости лодка столкнулась с льдиной, в результате чего люди выпали за борт и утонули.