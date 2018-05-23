После столкновения моторной лодки с баржей на реке Лене пропали два человека

На реке Лене в Иркутской области моторная лодка "Казанка" с тремя пьяными пассажирами столкнулась с баржей, сообщает Следственный комитет в телеграм-канале.

Уточняется, что одному мужчине удалось выплыть. Поиски двоих продолжаются.

Следователи проводят проверку.

Ранее в мае на Чукотке утонули двое морских охотников, которые направлялись на промысел в непогоду. Предположительно, из-за плохой видимости лодка столкнулась с льдиной, в результате чего люди выпали за борт и утонули.