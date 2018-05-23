В Челябинской области две больницы задолжали 10 млн рублей по исполненным муниципальным контрактам

В Челябинской области прокуроры добиваются погашения задолженности перед хозяйствующим субъектами по исполненным муниципальным контрактам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Так, в Пласте между городской больницей и АО "Областной аптечный склад" заключены контракты на поставку фармацевтических препаратов на общую сумму около 7,2 млн рублей. Однако оплата по исполненным контрактам не произведена.

Прокурор города внес главврачу представление с требованием принять безотлагательные меры к устранению нарушений закона, незамедлительно произвести оплату по договорам и привлечь виновных лиц к ответственности.

В Увельском районе задолженность районной больницы по исполнению обязательств в части оплаты по контрактам составила свыше 3 млн рублей перед 45 поставщиками. В адрес главного врача внесено представление с требованием принять меры по погашению задолженности перед хозяйствующими субъектами. Также он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.