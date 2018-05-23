В Кургане осудят экстремиста - призывал к погромам, поджогам и взрывам

В Кургане будут судить 51-летнего экстремиста - расследование уголовного дела завершено.

Злоумышленник 2 ноября прошлого года в одной из групп в "Телеграме" размещал текстовые сообщения и репосты, в которых содержалась пропаганда и призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимися погромами, поджогами, взрывами, оказанием вооруженного сопротивления представителям власти, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

На период следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.