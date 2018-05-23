Пока кресло не остыло: в Миассе объявлен конкурс на пост главы, губернатор готов прислать "варяга"

На сайте Собрания депутатов Миасского городского округа появилась форма заявления для будущих претендентов на участие в конкурсе по выборам, сам конкурс пройдет, видимо, 6 июля и на нем могут всплыть, по уверениям наших источников, "очень неожиданные фамилии", передает корреспондент Накануне.RU.

Конкурс по выбору главы Миасса понадобился после задержания и ареста на два месяца прежнего главы городского округа Геннадия Васькова 15 мая.

Согласно решению депутатов на экстренной сессии городского парламента, претенденты на кресло Миасса могут подавать документы до 30 мая. В конкурсную комиссию от городского Собрания округа депутаты решили включить трех членов, состав конкурсной "тройки" от губернатора на сегодняшний день, 23 мая, неизвестен. На той же сессии депутаты поручили временно исполнять обязанности главы Миасского городского округа своему коллеге Григорию Тонких.

"Пока мы не знаем тех, кто станет проводить "выборы", точнее конкурс, от команды губернатора. Наверное, в ближайшее время мы узнаем эти фамилии. Опять же, скорее всего, как и в прошлый раз, до участия в самом конкурсе будет допущено ограниченное количество лиц, из которых депутаты выберут на сессии 6 июля руководителя города", - заявил Накануне.RU депутат Собрания Игорь Войнов, руководивший в свое время и округом, и местным парламентом. Пока ничего неизвестно о выдвинувшихся на конкурс претендентах.

Следует также напомнить, что буквально на днях на своей пресс-конференции в Карабаше губернатор области Борис Дубровский заявил о наличии у него кандидата на пост главы Миасса, но не стал раскрывать фамилии и подробностей, заметив лишь, что "предложение сделано". Неизвестно, как могут отнестись в таком случае к "варягу"-назначенцу Дубровского любящие фрондировать миасские депутаты, ведь когда-то они со скрипом утверждали и Васькова, получившего одобрение как раз в администрации Челябинской области.

Между тем, как рассказали Накануне.RU источники, знакомые с ситуацией в аппарате губернатора, решение по Миассу со стороны Дубровского может быть весьма неожиданным. В качестве одного из возможных выдвиженцев губернатора на главу неспокойного города машиностроителей нам назвали Анатолия Лобко, сейчас директора "Агентства инвестиционного развития" (АИР) Челябинской области. Директорствовать Лобко в АИР стал более года назад, а в 2011 г. отметился на такой же должности в Миассе, после чего и перебрался в Челябинск. Особых достижений, как отмечают наши собеседники, впрочем, ни в Миассе, ни в Челябинске на ниве привлечения инвестиций Лобко не сыскал, более того, говорят, что и из Миасса уходил чуть ли не со скандалом. Ранее мы писали об общем настроении и трендах в привлечении инвестиций в регион, которые не отличаются, мягко говоря, дальновидностью.

Уход с поста директора АИР прежнего руководителя Олега Пермякова и замена его на Лобко назывались в числе аппаратных побед вице-губернатора Руслана Гаттарова, ответственного в правительстве Дубровского как раз за инвестклимат в регионе.

Тот же источник, рассказавший о возможной кандидатуре Лобко на пост главы Миасса и попросивший не называть себя, затруднился назвать реакцию элит и депутатского корпуса на данное предложение со стороны губернатора.

"Увидим, как воспримут Лобко в Миассе и сможет ли команда губернатора "поставить" своего человека там. То, что это не вызовет восторга у местных, понятно и сейчас, но тут возможны торги, угрозы, давление", - отметил собеседник.