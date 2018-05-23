Британские власти не требовали от Абрамовича объяснить происхождение капитала, - источник

Британские власти не требовали у Романа Абрамовича объяснить происхождение капитала при сборе документов на продление инвестиционной визы.

Как заявил РИА Новости источник в окружении бизнесмена, никаких дополнительных требований выдвинуто не было.

"Обычный процесс продления, просто длиннее, чем обычно", - сказал он.

Ранее газета Guardian сообщила, что британские власти могут потребовать от Абрамовича объяснить источники происхождения его финансового благосостояния для выдачи ему новой визы в эту страну. По данным издания, такое требование содержится в новых правилах получения британской визы.

Британская виза российского бизнесмена истекла в апреле, а новую ему не выдали. Из-за того, что Абрамовичу было отказано в визе, миллиардер, к примеру, не смог присутствовать в прошедшую субботу, 19 мая, на финальном матче Кубка Англии, где встречались "Челси" и "Манчестер Юнайтед", трофей в итоге выиграли "аристократы".