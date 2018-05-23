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Решение об отставке Ройзмана уже приняли
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Евгений Ройзман, &quot;История Сталинизма&quot;, УрФУ (2015) | Фото: Накануне.RU

Решение об отставке мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана уже принято, об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат гордумы Евгений Боровик и выложил проект решения о досрочном прекращении полномочий главы города, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"Оперативненько и думское предстоящее решение об отставке Евгения Ройзмана подоспело. Как говорится, труп еще не остыл, а похоронщики уже приехали", - написал Боровик.

Напомним, Евгений Ройзман подал в отставку с поста главы города - председателя думы Екатеринбурга. Поводом для ухода политик назвал отказ депутатов на заседании думы проголосовать за повестку без пункта об отмене выборов главы. Отставку Ройзмана депутаты Екатеринбургской городской думы обсудят уже в эту пятницу.

Другие новости по темам: Ройзман, Тунгусов, Екатеринбург, мэр Екатеринбурга, решение об отставке
23.05.2018 10:21 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:21 Екб


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