Решение об отставке Ройзмана уже приняли

Решение об отставке мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана уже принято, об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат гордумы Евгений Боровик и выложил проект решения о досрочном прекращении полномочий главы города, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Оперативненько и думское предстоящее решение об отставке Евгения Ройзмана подоспело. Как говорится, труп еще не остыл, а похоронщики уже приехали", - написал Боровик.

Напомним, Евгений Ройзман подал в отставку с поста главы города - председателя думы Екатеринбурга. Поводом для ухода политик назвал отказ депутатов на заседании думы проголосовать за повестку без пункта об отмене выборов главы. Отставку Ройзмана депутаты Екатеринбургской городской думы обсудят уже в эту пятницу.