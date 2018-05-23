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образование  |  добавить комментарий
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Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
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22.05.2018
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Новости
23.05.2018 09:56 Мск (11:56 Екб)
культура | В России
"Союзмультфильм" сделает из попугая Кеши "современного стендапера"
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попугай Кеша, мультфильм (2018) | Фото: Intermedia.ru

"Союзмультфильм" планирует снять продолжение популярного мультфильма о попугае Кеше.
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Студия начала работу над пилотным эпизодом нового мультсериала. Персонажа планируют сделать современным стендапером, заявила РБК председатель правления компании Юлиана Слащева.

"Мы делаем пилотный эпизод. И если он получится, запустим в производство сериал, а потом и полнометражный фильм. Одна из идей - сделать из Кеши современного стендапера. Он же, по сути, всегда таким и был", - сказала Слащева.

Автором сценария выступил Александр Курляндский, работавший над оригинальными сериями "Возвращения блудного попугая".

В апреле этого года "Союзмультфильм" выпустил продолжение мультсериала "Трое из Простоквашино". Первая серия установила рекорд среди мультфильмов по просмотрам в соцсетях. В ней почтальон Печкин разносит посылки из интернет-магазинов, Шарик делает селфи с зайцами и пользуется скайпом, кот Матроскин зовет его "амбарным хипстером", а у дяди Федора появляется сестра Вера Павловна.

"Союзмультфильм" сообщал, что всего планирует выпустить 30 новых эпизодов про Простоквашино.

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23.05.2018 09:56 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:56 Екб


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"Союзмультфильм" сделает из попугая Кеши "современного стендапера"
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