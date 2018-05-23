"Союзмультфильм" сделает из попугая Кеши "современного стендапера"

"Союзмультфильм" планирует снять продолжение популярного мультфильма о попугае Кеше.

Студия начала работу над пилотным эпизодом нового мультсериала. Персонажа планируют сделать современным стендапером, заявила РБК председатель правления компании Юлиана Слащева.

"Мы делаем пилотный эпизод. И если он получится, запустим в производство сериал, а потом и полнометражный фильм. Одна из идей - сделать из Кеши современного стендапера. Он же, по сути, всегда таким и был", - сказала Слащева.

Автором сценария выступил Александр Курляндский, работавший над оригинальными сериями "Возвращения блудного попугая".

В апреле этого года "Союзмультфильм" выпустил продолжение мультсериала "Трое из Простоквашино". Первая серия установила рекорд среди мультфильмов по просмотрам в соцсетях. В ней почтальон Печкин разносит посылки из интернет-магазинов, Шарик делает селфи с зайцами и пользуется скайпом, кот Матроскин зовет его "амбарным хипстером", а у дяди Федора появляется сестра Вера Павловна.

"Союзмультфильм" сообщал, что всего планирует выпустить 30 новых эпизодов про Простоквашино.